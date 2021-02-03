США развернут против России лучшие бомбардировщики в Норвегии

США впервые развернут сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer в Норвегии

Об этом говорится в заявлении командования американских вооруженных сил в Европе, пишет «Европейская Правда».

В Норвегию уже прибыли военные из США для развертывания сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer.

Подготовка персонала ВС США будет включать множество направлений, начиная от операций на Крайнем Севере и заканчивая улучшением взаимодействия с союзниками и партнерами.

« Впервые в Норвегии более 200 военнослужащих ВС США с экспедиционной эскадрильи бомбардировщиков B-1 Lancer прибудут для поддержки будущих миссий Целевой группы бомбардировщиков (BTF) с авиабазы Эрланд, Норвегия. Военнослужащие будут частью передовой группы для выполнения запланированных миссий в ближайшие недели, которые будут выполняться в течение ограниченного времени », — говорится в сообщении.