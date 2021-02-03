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Создан первый в мире космический суд

В ОАЭ власти Дубая объявили о создании космического суда для урегулирования будущих коммерческих споров на орбите Земли

Об этом сообщается на сайте Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Отмечается, что в 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы «Суды будущего», внедряя космический суд.

Сообщается, что новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, в различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

Решение, как объясняют в сообщении, продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

Космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности. До недавнего времени эта сфера была почти исключительно прерогативой стран и организаций, сейчас же привлекаются и частные компании.

3 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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