Селена Гомес и Джастин Бибер впервые встретятся на сцене после развода

Стало известно, что популярная премия «Billboard Music Awards» будет транслироваться в прямом эфире 23 мая 2021 года. Начнется она в 20:00 по восточному времени и в 17:00 по тихоокеанскому времени на канале NBC.

На данный момент не объявлены ни ведущий шоу, ни номинанты. Однако появилась информация, что в рамках премии могут встретиться бывшие возлюбленные и кумиры миллионов – Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez).

Дело в том, что номинанты и победители Billboard Music Awards определяются на основании скачиваний фанатами музыки, продажи альбом артистов, трансляции их треков по радио, активности поклонников в социальных сетях.

В этих сферах за прошедший год и Джастин, и Селена сильно преуспели, поэтому у них есть все шансы не только стать победителями в номинациях, но и встретиться.