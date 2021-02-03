Ребел Уилсон рассталась с миллиардером Джейкобом Бушем: «Он не был тем самым»

Всего 4 месяца назад 40-летняя звезда фильма «Девичник в Вегасе» Ребел Уилсон публично подтвердила свой роман с предпринимателем и миллиардером (состояние его семьи оценивается в 13,4 миллиарда долларов) Джейкобом Бушем, а теперь прессе стало известно об их расставании. Этой новостью с изданием People поделилась близкая подруга актрисы.

Джейкоб был потрясающим парнем, но просто не тем, кто нужен был Ребел для длительных отношений,

— поделилась приятельница Уилсон.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш

Сама Ребел также косвенно подтвердила свое расставание с бойфрендом. Несколько часов назад она опубликовала новое фото в инстаграме, на котором выглядит еще стройнее, чем когда-либо, а в подписи к нему назвала себя «одинокой девушкой».

У меня много забот… Эх… Одинокая девушка направляется на Суперкубок,

— подписала Уилсон снимок.

Известно, что актриса и основатель бренда мороженого Napp’s познакомились в компании общих друзей еще в 2019 году. Сейчас сложно сказать, когда именно их отношения переросли в романтические (по слухам, пара вместе около года), однако только в сентябре 2020 года Ребел и Джейкоб впервые вышли в свет как пара. С того момента влюбленные начали часто публиковать в инстаграме фото и видео из совместных поездок: на одном из таких романтичных снимков они целуются на фоне заснеженных склонов.

Это первый парень в ее жизни, который понимает ее чувство юмора и уважает индивидуальность. Кто-то, у кого есть собственная и довольно успешная жизнь. Он оба очень предприимчивы и разбираются в бизнесе,

— рассказывал инсайдер вскоре после того, как прессе стало известно об отношениях актрисы и бизнесмена.

До этого журналистам не было ничего известно о личной жизни Ребел Уилсон. Что же касается Джейкоба, то он раньше встречался с бизнесвумен и светской львицей Эдриенн Малоф.