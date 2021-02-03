Первые фото со съёмок четвёртого «Тора» появились в сети

В Сиднее стартовали съёмки четвёртой части супергеройской франшизы Marvel «Тор: Любовь и гром». Благодаря изданию Daily Mail в сети появились первые фото со съёмочной площадки — и на них сразу несколько знаковых героев из другой команды.

Речь идёт о «Стражах Галактики», которые заявились на площадку фильма. На фотографиях можно увидеть Криса Хемсворта и Криса Пратта, играющего Звёздного лорда. Также на съёмки прибыли Небула в исполнении Карен Гиллан и Краглин, роль которого исполняет Шон Ганн. Все одеты в костюмы своих героев.

Видимо, первым делом Тайка Вайтити отснимет сцены с участием «Стражей», которых потом «распустит». Насколько значимым будет их появление в фильме, пока неизвестно, так как сюжет держится в секрете. Известно, что Натали Портман в образе Джейн Фостер завладеет Мьёльниром и станет новым Тором.