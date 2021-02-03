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Пэрис Хилтон разделась на полу среди алых роз

Пэрис Хилтон позировала на полу среди алых роз

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками откровенным фото. Так, на нем 39-летняя знаменитость позировала полуобнаженной, сидя на полу среди алых роз.

Соответствующий снимок Хилтон опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что интимные части тела звезды прикрывала неординарная белизна из цветов. Также на ней были красные туфли на каблуке и колготки в тон кожи.

Волосы Пэрис уложила в роскошные локоны. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах.

Подписчики Хилтон были поражены ее новой съемкой и не смогли пройти мимо. Они оставили сотни приятных комментариев.

«Невероятная», «Такая красивая», «Идеальная», «Это очень горячо», — написали люди.

3 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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