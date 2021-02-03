Описана новая серьезная проблема Cyberpunk 2077

По словам пользователей платформы, на новую проблему с игрой CD Project RED обратили внимание энтузиасты Red Tools Team. Специалисты заметили, что злоумышленники могут внедрить в сохранения к игре вредоносный код, который может навредить устройству. Изначально считалось, что уязвимости подвержены только компьютеры, однако взлом возможен также в случае с PlayStation 4.

Пользователи Reddit уточнили, что студия CD Project RED выпустила патч 1.11, но не удосужилась решить проблему с сохранениями. В качестве меры защиты геймеры предложили установить на ПК неофициальный патч команды Cyber ​​Engine Tweaks. Остальным пользователям посетители площадки рекомендовали временно отказаться от скачивания файлов сохранения из интернета.

По оценке геймеров, при использовании зараженного файла сохранения игра может выйти из строя. Также есть риск кражи персональных данных пользователей.