Названы номинанты на премию «Золотой глобус»: полный список Сегодня были объявлены номинанты на одну из самых престижных кинопремий — «Золотой глобус«. Церемония вручения наград пройдет 28 февраля в Лос-Анджелесе, а ее ведущими станут комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер, которые в предыдущие годы уже выступали в той же роли. Изначально премия «Золотой глобус — 2021» должна была пройти в начале января, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на другую дату. SPLETNIK.RU приводит полный список номинантов этого года. Лучшая драма «Отец» (The Father) «Чикагская семерка» (The Trial of the Chicago 7) «Земля кочевников» (Nomadland) «Манк» (Mank) «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Лучший драматический актер Риз Ахмед, «Звук металла» (Sound of Metal) Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom) Энтони Хопкинс, «Отец» (The Father) Гари Олдман, «Манк» (Mank) Тахар Рахим, «Мавританец» (The Mauritanian) Лучшая драматическая актриса Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom) Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей» (The United States vs. Billie Holiday) Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников» (Nomadland) Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman) Шайа Лабаф и Ванесса Кирби в фильме «Фрагменты женщины»Лучший режиссер Хлоя Чжао, «Земля кочевников» (Nomadland) Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami) Дэвид Финчер, «Манк» (Mank) Аарон Соркин, «Чикагская семерка» (The Trial of the Chicago 7) Лучшая комедия или мюзикл «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm) «Гамильтон» (Hamilton) «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Palm Springs) «Выпускной» (The Prom) «Мьюзик» (Music)

Лучший драматический сериал «Мандалорец» (The Mandalorian) «Корона» (The Crown) «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country) «Озарк» (Ozark) «Рэтчед» (Ratched) Лучшая актриса в комедии или мюзикле Аня Тейлор-Джой, «Эмма» (Emma) Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care A Lot) Мария Бакалова, «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm) Кейт Хадсон, «Мюзик» (Music) Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь» (French Exit) Лучший актер в комедии или мюзикле Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Palm Springs) Саша Барон Коэн, «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm) Джеймс Корден, «Выпускной» (The Prom) Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон» (Hamilton) Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда» (The Personal History of David Copperfield) Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, «Озарк» (Ozark) Джош О’Коннор, «Корона» (The Crown) Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) Аль Пачино, «Охотники» (Hunters) Мэттью Риз, «Перри Мейсон»(Perry Mason) Джейсон Бейтман в сериале «Озарк»Лучшая актриса в драматическом сериале

Оливия Колман, «Корона» (The Crown) Джоди Комер, «Убивая Еву» (Killing Eve) Эмма Коррин, «Корона» (The Crown) Лора Линни, «Озарк» (Ozark) Сара Полсон, «Рэтчед» (Ratched) Лучший комедийный сериал «Эмили в Париже» (Emily in Paris) «Тед Лассо» (Ted Lasso) «Бортпроводница» (The Flight Attendant ) «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) «Великая» (The Great) Кадр из сериала «Корона»Лучший актер в комедийном сериале Дон Чидл, «Черный понедельник» (Black Monday) Николас Холт, «Великая» (The Great) Юджин Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Ted Lasso) Рами Юссеф, «Рами» (Ramy) Лучшая актриса в комедийном сериале Лили Коллинз, «Эмили в Париже» (Emily in Paris) Кейли Куоко, «Бортпроводница» (The Flight Attendant ) Эль Фаннинг, «Великая» (The Great) Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои» (Zoey’s Extraordinary Playlist) Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Лили Коллинз в сериале «Эмили в Париже»Лучший ТВ-фильм или мини-сериал «Нормальные люди» (Normal People) «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) «Голос перемен» (Small Axe) «Отыграть назад» (The Undoing) «Неортодоксальная» (Unorthodox) Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале Брайан Крэнстон, «Ваша честь» (Your Honor) Джефф Дэниелс, «Правило Коми» (The Comey Rule) Итан Хоук, «Птица доброго господа» (The Good Lord Bird) Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True) Хью Грант, «Отыграть назад» (The Undoing) Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале Кейт Бланшетт, «Миссис Америка» (Mrs. America) Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди» (Normal People) Шира Хаас, «Неортодоксальная» (Unorthodox) Николь Кидман, «Отыграть назад» (The Undoing) Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»Лучшая мужская роль второго плана в ТВ-фильме или мини-сериале Джон Бойега, «Голос перемен» (Small Axe) Брендан Глисон, «Правило Коми» (The Comey Rule) Дэниэл Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Джим Парсонс, «Голливуд» (Hollywood) Дональд Сазерленд, «Отыграть назад» (The Undoing) Лучшая женская роль второго плана в ТВ-фильме или мини-сериале Джиллиан Андерсон, «Корона» (The Crown) Хелена Бонэм Картер, «Корона» (The Crown) Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark) Энни Мерфи, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Синтия Никсон, «Рэтчед» (Ratched) Сара Полсон в сериале «Рэтчед»Лучший анимационный фильм «Семейка Крудс: Новоселье» (The Croods: A New Age) «Вперед» (Onward) «Душа» (Soul) «Путешествие на Луну» (Over the Moon) «Легенда о волках» (WolfWalkers) Кадр из мультфильма «Душа»Лучшая актриса второго плана Джоди Фостер, «Мавританец» (The Mauritanian) Оливия Колман, «Отец» (The Father) Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли» (Hillbilly Elegy) Аманда Сейфрид, «Манк» (Mank) Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света» (News of the World) Лучший актер второго плана Саша Барон Коэн, «Чикагская семерка» (The Trial of the Chicago 7) Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Джаред Лето, «Дьявол в деталях» (The Little Things) Билл Мюррей, «Последняя капля» (On the Rocks) Лесли Одом — младший, «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami) Лучшая песня Io sì (Seen), «Вся жизнь впереди» (La vita davanti a sé) Speak Now, «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami) Tigress & Tweed, «Соединенные Штаты против Билли Холидей» (The United States vs. Billie Holiday) Fight For You, «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Hear My Voice, «Чикагская семерка» (The Trial of the Chicago 7) Лучший оригинальный саундтрек Александр Деспла, «Полночное небо» (The Midnight Sky) Людвиг Йоранссон, «Довод» (Tenet)

Джеймс Ньютон Ховард, «Новости со всех концов света» (News of the World)

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист, «Душа» (Soul) Трент Резнор и Аттикус Росс, «Манк» (Mank) Лучший сценарий фильма Аарон Соркин, «Чикагская семерка» (The Trial of the Chicago 7) Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец» (The Father) Хлоя Чжао, «Земля кочевников» (Nomadland) Джек Финчер, «Манк» (Mank) Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Кадр из фильма «Чикагская семерка»Лучший фильм на иностранном языке «Еще по одной» (Druk), Томасс Винтерберг «Вся жизнь впереди» (La vie devant soi), Эдоардо Понти «Ла Йорона» (La llorona), Хайро Бустаманте «Двое из нас» (Two of Us), Майкл Линдсей-Хогг «Минари» (Minari), Ли Исаак Чан Мадс Миккельсен в фильме «Еще по одной»