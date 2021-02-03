Найдена область мозга, расшифровывающая социальный смысл предложений

Результаты работы свидетельствуют о том, что та же социальная семантическая сеть, выявленная в предыдущих исследованиях, аналогично поддерживает накопление связанных социальных смыслов.

«Наша статья была в целом основана на двух линиях работ, первая из которых показала, что специфическая мозговая сеть расшифровывает социальные значения слов. Например, в предыдущем исследовании мы обнаружили, что мышление с высоким социально-семантическим богатством глаголов (например, объятие и доверие) вызывает более сильную активацию, чем мышление с низким социально-семантическим богатством глаголов (например, ходить и делать выводы). Текст исследования

Новое исследование также основывается на предыдущих выводах, которые предполагают, что большинство областей мозга в этой гипотетической социальной семантической сети более чувствительны к значениям на уровне предложений и дискурса, чем к значениям на уровне слов.

Другими словами, было обнаружено, что эти области мозга более активны, когда люди обрабатывают предложения или дискурс, чем список слов. Более того, эти паттерны активации, по-видимому, постепенно изменяются, когда человек пытается выучить язык.

Авторы выдвинули гипотезу, что эта социальная семантическая мозговая сеть не просто представляет социальные значения слов, но и накапливает знания о связях между ними.

Исследователи проверили эту гипотезу в эксперименте, где участники читали рассказы, предложения и списки слов внутри сканера ФМРТ. Эти нарративы, предложения и списки слов были построены с использованием идентичной группы слов, и социальное семантическое значение всех нарративов, предложений и слов было обработано.

Они обнаружили, что области мозга, участвующие в семантической обработке, были более активны, когда люди читали повествовательные тексты, чем когда они читали списки слов. Более того, авторы работы заметили, что их активация может быть глобальнее, если целые тексты имеют социальный смысл.

В целом эти результаты подтверждают гипотезу о том, что социальная семантическая сеть мозга не только участвует в репрезентации отдельных социально значимых слов, но и поддерживает накопление социальных смыслов в более длинном тексте.