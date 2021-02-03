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«Мисс Белоруссия-2008» рассказала об издевательствах в изоляторе

«Мисс Белоруссия-2008» Ольга Хижинкова рассказала об издевательствах, которые пережила в следственном изоляторе в Жодино, где отбывала административный арест. Разговор с ней опубликовал YouTube-канал «КраСава».

По словам Хижинковой, к ней подселяли женщин без определенного места жительства. У одной из них начался приступ эпилепсии и случилась белая горячка.

«За неделю до моего освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели мы все спали на холодном полу», — добавила победительница конкурса красоты.

Хижинкову задержали на акции протеста в Минске в начале ноября.

Позже стало известно, что она арестована по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она вышла на свободу в конце декабря.

3 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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