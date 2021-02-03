Мэрилин Мэнсон угрожал пистолетом трансгендеру

Когда Бэйли приехала к Мэнсону на съемки, она обнаружила, что актриса, с которой музыкант запланировал фотосет, находится в неадекватном состоянии и вот-вот потеряет сознание. Стилистку тем не менее попросили подготовить женщину, имя которой не раскрывается, к работе. «Я ползала вокруг кровати, от которой несло сексом, и тут Мэрилин Мэнсон приставил пистолет к моей голове и сказал: «Я ненавижу пидорасов», после чего рассмеялся и нажал на спуск», — сообщила Бэйли.

Стилистка заявила, что была шокирована происходящим. По ее словам, она в ужасе пыталась определить, «достаточно ли Мэнсон знаменит, чтобы не убивать ее». Бэйли также показалось, что она попала в некое странное телешоу.