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Мэрилин Мэнсон угрожал пистолетом трансгендеру

Трансгендерная женщина Лав Бэйли, работавшая стилисткой на одной из фотосессий музыканта Мэрилина Мэнсона в 2011 году, заявила, что артист угрожал ей пистолетом. Она рассказала о произошедшем в сторис в Instagram.

Когда Бэйли приехала к Мэнсону на съемки, она обнаружила, что актриса, с которой музыкант запланировал фотосет, находится в неадекватном состоянии и вот-вот потеряет сознание. Стилистку тем не менее попросили подготовить женщину, имя которой не раскрывается, к работе. «Я ползала вокруг кровати, от которой несло сексом, и тут Мэрилин Мэнсон приставил пистолет к моей голове и сказал: «Я ненавижу пидорасов», после чего рассмеялся и нажал на спуск», — сообщила Бэйли.

Стилистка заявила, что была шокирована происходящим. По ее словам, она в ужасе пыталась определить, «достаточно ли Мэнсон знаменит, чтобы не убивать ее». Бэйли также показалось, что она попала в некое странное телешоу.

3 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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