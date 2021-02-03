Китай решил взять под контроль Alibaba у ее основателя

Финансово-технологическая компания Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит предприятие в финансовый холдинг, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, КНР решила закончить войну с основателем Alibaba.

Требования к капиталу компании будут аналогичны тем, что предъявляются к банкам. План предусматривает включение в холдинг всех предприятий Ant, включая блокчейн и доставку еды. До этого компания предлагала регуляторам внести в новую структуру только финансовые операции.

Такие правила почти наверняка замедлят быстрые темпы развития Ant Group, благодаря которым она стала доминирующим игроком в сфере высоких технологий КНР, отмечает издание. Компания все еще изучает возможности возобновления своего первичного публичного размещения акций, которое было остановлено регуляторами. Но учитывая, что структура финтех-гиганта сильно изменится, власти могут долго принимать решение об одобрении листинга.

В ноябре власти КНР распорядились приостановить размещение акций Ant Group, которая выходила на китайский фондовый рынок, из-за высказываний Джека Ма. Миллиардер раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий.

После этого бизнесмен прекратил появляться на публике. На фоне беспокойства о его судьбе эксперты не исключали, что компании будут национализированы. В январе Джек Ма впервые дал комментарий по видеосвязи, что успокоило инвесторов и привело к стремительному росту акций.