Хейли Бибер рассказала о борьбе мужа Джастина с болезнью Лайма и своих бьюти-секретах

24-летняя Хейли Бибер продолжает делиться с поклонниками своими бьюти-секретами. Не так давно модель рассказала в инстаграме, как вот уже несколько лет борется с периоральным дерматитом, а накануне стала гостьей подкаста Women’s Health Going for Goal, где поделилась и другими своими бьюти-секретами.

Хейли Бибер

Так, супруга Джастина Бибера, вес которой при росте 173 сантиметра составляет около 49 килограммов, рассказала, как поддерживает себя в форме. Звезда не стала заострять внимание на питании, а лишь поведала о своих любимых тренировках.

Мне очень нравятся пилатес и бокс. Пару раз в неделю я хожу в спортзал, где делаю силовые и кардиотренировки. Однако раньше я занималась балетом, поэтому пилатес — именно тот самый вид нагрузок, который приводит меня в наилучшую форму. Многие движения в нем похожи на танец, поэтому я так сильно люблю этот вид физической нагрузки,

— рассказала Хейли, уточнив, что пилатес помогает ей не только поддерживать себя в форме в физическом плане, но и положительно влияет на ее психическое здоровье.

Дальше Бибер перешла к уходу за лицом. Хейли рассказала, что залогом ее сияющей кожи является двойное очищение и использование средств с высоким SPF-фактором:

Я довольно последовательна в своем дневном и вечернем уходе. Это всегда двойное очищение кожи — сначала с помощью средства на масляной основе, а затем с помощью пенки. Дальше — нанесение сыворотки и увлажняющего крема. Я также использую крем с SPF каждый день. Если бы я раньше понимала, насколько это важно, то начала бы пользоваться этими средствами еще до 24 лет. Однако, думаю, моя кожа и так будет мне благодарна.

В завершение беседы Хейли также призналась, что часто страдает из-за своей медийности, особенно после свадьбы с Джастином Бибером. По словам звезды, ее постоянно ранит критика со стороны хейтеров в соцсетях, после чего ей приходится разбирать эти проблемы со своим психотерапевтом. Немного модель рассказала и о борьбе своего мужа с болезнью Лайма, которую она сама уже когда-то победила.

Я думаю, что болезнь Лайма заставляет серьезнее относиться к своему здоровью и прислушиваться к различным симптомам. Эта болезнь — вообще довольно интересная штука: многие люди попросту не верят в ее реальность. Однако у меня это было, и я справилась. Сейчас с болезнью Лайма борется мой муж. Он очень серьезно погружен в этот вопрос. Главное в этом деле — найти правильных врачей, которые докопаются до сути любых проблем со здоровьем, которые могут у вас возникнуть,

— поделилась опытом Хейли.