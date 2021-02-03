Фантастический остров Джарылгач

А вы знаете, что в Украине есть свои «Мальдивы». Именно так называют самый большой необитаемый остров юга Украины — Джарылгач. Удивительное создание природы на 56 квадратных километров уже десятилетия привлекает туристов и этнографов, но стоит отметить, что до сих пор Джарылгач не раскрыл всех своих тайн и секретов. А вы знаете где находиться остров Джарылгач ? Что ж, пора узнать и познакомиться с ним поближе.

Кто только не посещал и не обосновывался на этом большом острове, какие только представители флоры и фауны не осуществляют здесь транзит по пути домой или на зимовку. Пираты и украинские казаки, греки и крымские татары любили природу и красоты этого острова. Впрочем давайте по порядку.

Природные условия

Джарылгач, это одно из самых теплых мест в Украине. Среднемесячная температура только в мае здесь колеблется в пределах 22-24 градуса темпа. И при этом за год выпадает не более 400 миллиметров осадков. Погода здесь предсказуема и радует солнечными днями, теплыми ветрами с юга. А сама природа благоприятствует для отдыха под открытым небом. На севере острова наиболее теплая вода, которая прогревается до 25 градусов летом, благодаря мелководью. Здесь водится и много рыбы. А на юге острова есть в больших количествах мидии и рапаны. В целом море здесь предоставляет большой выбор чем полакомиться.

Разделить остров условно можно на две зоны — степную, с кустистой растительностью и солончаковую, здесь располагается сеть небольших соленых озер с полезной лечебной грязью. Также в солончаковой зоне острова много дичи — перелетные и другие птицы облюбовали ее для гнездовий. В целом на острове произрастает около 500 видов растений и многие из них занесены в Красную книгу. Из деревьев здесь присутствуют ива, белая акация, узколистый лой, ветвистый вяз и тамарикс. Также тут есть и маслиновые деревья.

Фауна

Изюминкой острова Джаралгач являются розовые пеликаны, которые прилетают сюда и гнездятся здесь летом. Еще вы встретите здесь и много черных аистов. Но кроме них есть и крупные животные — кабаны, ланы, муфловы.

Если же вы захотите половить рыбку, то для вас есть кефаль, ставрида и множество сельди. Так что с голоду вы тут не пропадете.

История

Археологи открыли на острове множество захоронений эпохи сарматов и скифов. Но стоит отметить, что есть и стоянки первобытных людей эпохи неолита, а также следы присутствия древних греков. Вы сможете посетить многие их археологических объектов, нанесенных на карте острова.

Еще одна достопримечательность — единственный житель острова, монах Марк — именно так его имя записано в паспорте. Он является единственным постоянным жителем острова. Монах Марк возвел здесь церковь, стены которой расписывал известный художник. На острове есть и два красивых маяка — современный и исторический. Исторический к сожалению закрыт для посещений, а установленный уже в более позднее время современный маяк, имеет до сих пор стратегическое значение.

В любом случае вы можете остановиться на острове как в палатке, так и в уютных бунгало на пристани. Прекрасный остров Джаралгач ждет вас в гости!