Ева Лонгория показала, как качает пресс с двухлетним сыном

Известная американская актриса Ева Лонгория, которая после родов активно занялась совершенствованием своего тела, приобщает к занятиям спортом и своего двухлетнего сына Сантьяго.

Так, 45-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором показала, как тренируется с потомком.

На снимке Ева и ее сын вдвоем демонстрируют упражнение на пресс, удерживая ноги на весу.

У Санти имеет сильнее пресс, чем у меня — отметила под фото актриса.

Поклонники были в восторге от снимка актрисы и физических умений мальчика.