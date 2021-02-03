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Ева Лонгория показала, как качает пресс с двухлетним сыном

Ева Лонгория показала, как качает пресс с двухлетним сыном

Известная американская актриса Ева Лонгория, которая после родов активно занялась совершенствованием своего тела, приобщает к занятиям спортом и своего двухлетнего сына Сантьяго.

Так, 45-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором показала, как тренируется с потомком.

На снимке Ева и ее сын вдвоем демонстрируют упражнение на пресс, удерживая ноги на весу.

У Санти имеет сильнее пресс, чем у меня — отметила под фото актриса.

Поклонники были в восторге от снимка актрисы и физических умений мальчика.

3 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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