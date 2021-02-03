ЕС ввел новые ограничения для въезда иностранцев

Европейский Союз усилил ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран.
Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля, передает DW .
В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические.
Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:
— число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 000 населения за последние 14 дней,
— число новых случаев заражения за последние две недели должно быть уменьшено или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом,
— страна должна проводить более 300 тестов на 100 000 населения в течение семи дней,
— число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.
Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.
Для так называемых необходимых поездок теперь будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, проведен не позднее чем за 72 часов до въезда. Исключение о требовании теста сделано для работников транспорта.
Кроме того, страны могут вводить дополнительные ограничения для прибывших или сокращать перечень целей, поездки по которым разрешены.
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