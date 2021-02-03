ЕС ввел новые ограничения для въезда иностранцев

Европейский Союз усилил ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран.

Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля, передает DW .

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические.

Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:

— число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 000 населения за последние 14 дней,

— число новых случаев заражения за последние две недели должно быть уменьшено или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом,

— страна должна проводить более 300 тестов на 100 000 населения в течение семи дней,

— число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.

Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.

Для так называемых необходимых поездок теперь будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, проведен не позднее чем за 72 часов до въезда. Исключение о требовании теста сделано для работников транспорта.

Кроме того, страны могут вводить дополнительные ограничения для прибывших или сокращать перечень целей, поездки по которым разрешены.