Что вы не знали об «Аватаре»: тайны создания фильма

Пока вы ждете вторую часть «Аватара«, которую прямо во время пандемии снимали в Новой Зеландии, мы расскажем, как Джеймсу Кэмерону удалось превзойти все снятые до этого киноленты. В свое время «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории кино (потом его обошли «Мстители: Финал»), но согласитесь, что впечатления после просмотра были фантастическими.

Всего за полтора месяца проката в 2009 году «Аватар» собрал в кинотеатрах два миллиарда долларов, а общие сборы составили почти три миллиарда. В фильме нам показали такую компьютерную графику, которую мы ранее не видели ни в одном фильме. Но как же жители планеты Пандоры и все остальные элементы «Аватара» стали такими реальными?

1. Технология motion capture

У на`ви был такой реалистический вид благодаря технологии motion capture. Актеров одевали в костюмы с датчиками, которые передавали информацию на компьютер и создавали внешность персонажей.

Джеймс Кэмерон стал первым режиссером, которому удалось оживить компьютерные глаза. Вместе с технологами он разработал шлемы с мини-камерами, которые максимально близко снимали мимику и глаза актеров. Но на этом режиссер не остановился.

2. Виртуальная камера

Вместе со специалистами по визуальным эффектам Джеймс Кэмерон первым разработал виртуальную камеру. Она позволила увидеть виртуальное пространство в режимер реального времени.

Над визуалом также работали и украинские специалисты. Например, отделе водных эффектов работал Антон Огнев из Луганска. И вероятно, что это не последнее сотрудничество украинцев с Кэмероном, ведь сюжет второй части будет разворачиваться под водой.

3. Большая часть бюджета – на визуал фильма

Визуальные эффекты и графика стоили огромную сумму, поэтому на актерских гонорарах пришлось сэкономить. Например, известно, что актрисы Сигурни Уивер и Зои Солдана ради идеи фильма согласилась на символическую оплату. Конечно же, гонорар был не слишком маленький, но в сравнении с гонорарами актеров многих других блокбастеров – сумма была значительно меньше.

Теперь уже известно, что вторая часть «Аватара» отснята, и даже третья часть на стадиях завершения. Премьера «Аватара 2» ожидается в 2022 году.