«  
  »

Число тяжелых случаев Сovid среди молодых выросло на 252%, вероятно из-за британской мутации

Число тяжелых случаев covid среди молодых выросло на 252%

По данным министерства здравоохранения, в январе произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди молодых людей.

В январе в больницы Израиля поступило более 60 пациентов в критическом состоянии, заболевших коронавирусом.

Речь идет об увеличении случаев тяжелой формы коронавируса в этой возрастной группе по сравнению с предшествующим периодом. Врачи объясняют этот скачок распространением британской мутации коронавируса.

https://mignews.com/news/health/world/030221_85605_40972.html

3 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  