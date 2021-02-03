Селена Гомес и Джастин Бибер впервые встретятся на сцене после развода В Сенате США анонсировали санкции за Навального » Число тяжелых случаев Сovid среди молодых выросло на 252%, вероятно из-за британской мутации По данным министерства здравоохранения, в январе произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди молодых людей. В январе в больницы Израиля поступило более 60 пациентов в критическом состоянии, заболевших коронавирусом. Речь идет об увеличении случаев тяжелой формы коронавируса в этой возрастной группе по сравнению с предшествующим периодом. Врачи объясняют этот скачок распространением британской мутации коронавируса. https://mignews.com/news/health/world/030221_85605_40972.html