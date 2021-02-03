Число тяжелых случаев Сovid среди молодых выросло на 252%, вероятно из-за британской мутации

По данным министерства здравоохранения, в январе произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди молодых людей.
В январе в больницы Израиля поступило более 60 пациентов в критическом состоянии, заболевших коронавирусом.
Речь идет об увеличении случаев тяжелой формы коронавируса в этой возрастной группе по сравнению с предшествующим периодом. Врачи объясняют этот скачок распространением британской мутации коронавируса.
https://mignews.com/news/health/world/030221_85605_40972.html
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