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Брэд Питт на BAFTA пошутил про принца Гарри с Меган Маркл и Brexit

Брэд Питт на BAFTA пошутил про принца Гарри с Меган Маркл и Brexit

Брэд Питт в своей речи на церемонии вручения премии BAFTA сравнил выход Британии из Евросоюза с решением принца Гарри и Меган Маркл покинуть королевскую семью.

Сам Брэд Питт не смог приехать в Лондон на церемонию и передал свою речь передал через актрису Марго Робби.

— Эй, Британия, ты теперь одна — добро пожаловать в клуб! Он назовет награду Гарри, потому что очень рад, что она поедет к нему в США, — сказала актриса.

В зале находились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. О их реакции не сообщается.

Напомним, 2 февраля состоялась 73 церемония награждения кинопремии BAFTA 2020. Брэд Питт получил награду в номинации Лучший актер второго плана в фильме Однажды в Голливуде.

3 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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