Байден поставил в Белом Доме детскую кроватку

Президент США Джо Байден после своего вступления в должность главы государства привез в Белый дом детскую кроватку. Об этом стало известно в ходе интервью с американским лидером, передает The Independent.

Как отмечается, подобный неожиданный предмет на верхнем этаже резиденции Байдена появился ради младшего внука президента — Бо Байдена-младшего. Отцом мальчика, который родился в 2020 году, стал сын американского лидера Хантер Байден. Ребенок был назван в честь другого сына президента, Бо Байдена, который скончался от рака мозга в 2015 году.