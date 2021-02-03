«  
  »

Байден поставил в Белом Доме детскую кроватку

Джо Байден и Джилл Байден

Президент США Джо Байден после своего вступления в должность главы государства привез в Белый дом детскую кроватку. Об этом стало известно в ходе интервью с американским лидером, передает The Independent.

Как отмечается, подобный неожиданный предмет на верхнем этаже резиденции Байдена появился ради младшего внука президента — Бо Байдена-младшего. Отцом мальчика, который родился в 2020 году, стал сын американского лидера Хантер Байден. Ребенок был назван в честь другого сына президента, Бо Байдена, который скончался от рака мозга в 2015 году.

3 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

1 comment to Байден поставил в Белом Доме детскую кроватку

  • Иван Петров
    03.02.2021 at 15:49 · Reply

    А где-же ему спать? — на полу что ли? Голова в кроватку и эта….

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  