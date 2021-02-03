Байден отменил решение Трампа о выводе войск из Германии

Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения предыдущей американской администрации. «В конечном итоге он вместе с президентом США [Джо Байденом] примет решение», — подчеркнул глава ЮКОМ. Он отказался комментировать возможные сроки завершения пересмотра решения о выводе войск и добавил, что руководству Пентагона необходимо время для этого.
Экс-министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. Планировалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня 45-й президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.
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