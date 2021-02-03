Археологи нашли пурпурные ткани времен царя Соломона и воссоздали процесс производства

Группа исследователей из Израиля обнаружила в долине Тимна образцы окрашенного текстиля 3000-летней давности, то есть, времен царя Соломона. Специалисты датировали их с помощью радиоуглеродного метода и определили животное происхождение красителя. Кроме того, ученые опытным путем с помощью реконструированного столетие назад способа получили красящее вещество и окрасили ткань. Статья опубликована в PLoS One.

Пурпур, самый дорогой краситель древности, извлекали из морских брюхоногих моллюсков мурекс различных видов. Его высокая цена была обусловлена высокой себестоимостью добычи: из килограмма сырья после обработки получалось всего 60 грамм красящего вещества, а для окраски килограмма шерсти требовалось 200 грамм. Поэтому позволить себе носить окрашенную пурпуром одежду могли только очень богатые люди. Кроме того, пурпурная одежда была еще и свидетельством высокого социального статуса ее носителя — пурпур часто упоминается в древних письменных источниках, включая Библию.

Пурпурный краситель в древности производили из трех видов моллюсков: обрубленного мурекса Hexaplex trunculus, мурекса Bolinus brandaris и улитки Stramonita haemastoma. Сырье извлекали из красильных желез моллюсков, и в зависимости от дальнейшей обработки конечный продукт приобретал разные оттенки — от светловато-пурпурного до темного индиго.

Известно, что уже с начала II тысячелетия до нашей эры пурпур играл важную роль в средиземноморской торговле. Археологи обнаружили древние фабрики по производству пурпура и грандиозные кучи пустых раковин на территории Туниса, Ливана, Палестины, Израиля (1, 2, 3), но находки окрашенных тканей на Ближнем Востоке до сих пор чрезвычайно редки. Немногие образцы окрашенного пурпуром текстиля израильские археологи находили при раскопках в Масаде и в Иудейской пустыне, однако все они относились к римскому периоду истории Иудеи. Хотя в других регионах древнего мира обнаружены скудные свидетельства использования таких тканей, относящиеся к более ранним эпохам, чем правление царя Соломона в Иерусалиме. Например, в Сирии — к XVIII-XVI векам до нашей эры, а в Греции — к XII-XI векам до нашей эры.

В «Долине Тимна» — национальном парке в одноименной засушливой местности в Израиле в 300 километрах от побережья Средиземного моря — также находили неокрашенные фрагменты льняных и шерстяных тканей весьма высокого качества, использованные раковины моллюсков мурексов и пурпурные отпечатки пальцев на керамике. Благодаря климату в этом регионе хорошо сохранились органические материалы, такие как текстиль или кожа. Здесь находятся медные шахты, которые разрабатывались в древности, — именно их называют копями царя Соломона, хотя к легендарному библейскому персонажу они не имеют отношения. На материалах этой местности археологи изучают общество раннего железного века (IX-VII веков до нашей эры), его организацию, торговые связи, быт и работу на медных рудниках. В 2013 году впервые в Израиле археологи, работая на Холме рабов в долине Тимна, обнаружили образцы окрашенного текстиля доримского периода.

Холм рабов в долине Тимна Холм рабов — участок в долине Тимна, где производили медь. Он заполнен отходами от производства, в основном шлаком от плавильных печей. Среди этих отходов во время раскопок археологи и нашли несколько фрагментов окрашенной ткани, сохранивших яркий цвет. Специалисты также отмечают, что название холма не отвечает исторической действительности, потому что металлурги древности — это квалифицированные мастера, державшие в секрете свои знания и умения, поэтому рабами они точно не были, их уважали и ценили в обществе.

Специалисты из Управления древностей Израиля, университета Тель-Авива и университета имени Бар-Илана под руководством Наамы Сукеник (Naama Sukenik) и Эреца Бен-Йосефа (Erez Ben-Yosef) провели радиоуглеродный анализ найденных в 2013 году клочков ткани. По его результатам находки были датированы концом XI – началом X века до нашей эры. Это время соответствует периоду правления библейских монархов Давида и Соломона в Иерусалиме.

Образец № 004. Волокна шерсти, окрашенные в розово-пурпурный оттенок

После датировки образцов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии специалисты определили химическую структуру красителя на сохранившихся фрагментах, чтобы убедиться в его животном происхождении. Удалось идентифицировать два вида моллюсков и опознать оттенки красителей. Особым открытием стал образец с двойным окрашиванием, когда для изготовления подходящего красителя использовали сырье сразу двух видов моллюсков.

Образец № 017. Шерстяная нить из двух прядей с правой закруткой со следами розово-пурпурного пигмента по краю

Чтобы опытным путем выяснить, как древние мастера смешивали различные готовые красители для получения разных оттенков на ткани, исследователи занялись экспериментальной археологией. В Италии Наама Сукеник и профессор Зохар Амар воссоздали процесс получения сырья красителя из тысяч раковин мурекса, которые там идут в пищу. Затем последовали сотни экспериментов с контролируемым окрашиванием по методу, описанному еще древнеримским энциклопедистом Плинием Старшим в I веке нашей эры. Работа позволила ученым, по их собственным словам, лучше понять тонкости процесса и нюансы получения результатов.

Образец № 018. Фрагмент текстиля из шерсти, декорированный нитками утка розово-пурпурного цвета

Находка в Холме рабов фрагментов пурпурных тканей указывает на социальное расслоение среди обитателей долины Тимна, которую исследователи считают частью библейского царства Идумея (Эдом). Кроме того, поскольку мурексов добывали только в море за сотни километров от Тимны, понятно, что местные жители поддерживали торговые контакты с обитателями побережья. При этом, уточняют исследователи, племена этого региона были полукочевыми, и постоянных поселений на территории Эдома археологи пока не обнаружили. Но вполне возможно, что выражать власть и авторитет идумеяне привыкли с помощью не дворцов, а более присущих полукочевникам роскошных предметов быта, к которым относятся и пурпурные одеяния. Определенные представители населения Тимны обладали очень важным и ценным для раннего железного века ресурсом — медью — и могли себе позволить дорогую статусную одежду. Таким образом, социально-политические образования кочевых племен, которые Библия описывает как «царство», могут не совпадать с нашим пониманием этого термина, но вполне быть такими для современников.