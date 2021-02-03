Анджелина Джоли снялась в атмосферной фотосессии

Американская актриса Анджелина Джоли, которая недавно новым киношным образом напугала фанатов, стала украшением свежего выпуска глянца Vogue.

45-летняя звезда украсила страницы издания и дала откровенное интервью. Во время беседы с журналистами Джоли рассказала о своем материнстве и отметила, что она совсем не типичная мама. Что она иначе представляла свою жизнь, когда у нее будут дети. Однако знаменитость не жалеет, что все сложилось так, как есть.

Несмотря на загруженность Анджелина успевает уделить время всем своим детям. Так вот знаменитая мама поделилась, что сын Пакс уже совсем скоро закончит старшую школу, а дочь Захара получила водительское удостоверение.

Также дочь и мама любят один и тот же косметический бренд:

Мне нравится, что мы с ней будем помнить друг друга по запаху. Первыми моими воспоминаниями о Guerlain был запах пудры моей мамы

призналась артистка.

Заметим, что съемки фотосета проходили на заднем дворе особняка Джоли, поэтому фаны смогут увидеть, как живет их кумир. На снимках Джоли позирует в сдержанных черных, бежевых и нюдовых нарядах.