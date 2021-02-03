Актуальные тренды 2021 года: как правильно выбрать модную обувь

Современная мода — неожиданный микс на основе элементов ушедших в прошлое эпох, с примесью классики и нерешительных представлений о будущем. В этом году представительницы прекрасного пола не будут ограничены кроссовками — среди популярной обуви теперь можно встретить сапоги и босоножки на каблуках.

Что обуть — новинки сезона и классика

Среди моделей, которые заняли прочные позиции не только в виш-листах, но и в сердцах модниц — фактурные сапоги-казаки. Любой высоты, на прочном каблуке, они дополнят как бохо-стиль, так и casual образ. Еще один долгоиграющий тренд — сапоги-носки, которые смотрятся актуально вот уже несколько лет подряд. И, несмотря на постоянные обвинения в непрактичности, остаются фаворитами и на подиуме и в Инстаграмме. Конечно, подобные модели должны быть выполнены из прочного и надежного текстиля, а значит приобретение такой пары обойдется в круглую сумму. Однако, используя промокод Intertop с https://emporium.com.ua/shops/intertop-ua, можно всегда приобрести качественную обувь по доступной цене.

Стоит упомянуть удобные и стильные сапоги-трубы на массивной подошве, а также ботинки в викторианском стиле, изящную шнуровку которых оценят фэшн-эстеты.

А вот для прогулок в слякоть незаменимым вариантом выступят резиновые челси. Причем не стоит останавливать фантазию на привычных темных расцветках. Ведь сочные цвета спелой малины или лайма не только помогут расставить акценты в образе, но и поднять настроение себе и окружающим.

Как выбрать обувь

Внешний вид обуви — не основная ее характеристика. И каждая женщина, которая хоть раз страдала от неудобной модели, может это подтвердить. Поэтому, выбирая очередную пару, рекомендуется обратить внимание на:

Размер — не стоит выбирать слишком большую или маленькую обувь. В любом из этих случаев она приведет к деформации стопы и травмирует кожу. Форму — невзирая на модные веяния, носок обуви должен соответствовать природной форме стопы. Подошву — она выполняет роль естественной поддержки стопы, и обеспечивает легкость походки в течение дня.

И, конечно, главные факторы выбора — качество и легкость выбранной пары. От этих характеристик будет зависеть самочувствие ног, здоровье позвоночника и настроение. А чтобы в этом деле цена не стала препятствием, можно воспользоваться купонами на скидку в Emporium — виртуальном сервисе с промокодами на товары и услуги.