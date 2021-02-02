Звезда «Секса в большом городе» раскрыла подробности продолжения сериала

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19.

Подробностями знаменитость поделилась в интервью Vanity Fair. Она также добавила, что по сюжету, главные героини Кэрри, Миранда и Шарлотта будут адаптироваться к новому миру. Особое значение в их жизни приобретут соцсети, политические движения и новые тренды в моде, а двое из них по сценарию – теперь матери подростков.

В новом сезоне «Секса в большом городе» запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям. Стоит отметить, что актриса Ким Кэтролл (Саманта Джонс) не будет сниматься в сериале, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту.

Напомним, «Секс в большом городе» – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.