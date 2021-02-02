В России тотальная нехватка бензина

Российские власти «распечатали» государственный резерв топлива, чтобы покрыть дефицит на заправках Дальнего Востока, где на прошлой неделе из продажи начал исчезать бензин.Перебои с поставками возникли в Хабаровском крае, а также в меньше степени Комсомольске-на-Амуре, в Амурской области, Приморье, Еврейской АО и на Чукотке.

Власти объясняли происходящее плановой модернизацией Хабаровского НПЗ, которая началась 18 января и должна была завершиться к концу месяца.

Пуск предприятия отложили на два дня, но даже с задержкой выйти на производственные мощности ему не удалось. НПЗ пока работает в режиме пуско-наладки: на заводе не получилось «запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина», сообщили «Интерфаксу» в правительстве Хабаровского края.

Недостаток в бензине край планирует компенсировать за счет Росрезерва — особого запаса стратегических товаров, предназначенного, среди прочего, для военного времени («мобилизационных нужд» экономики) и ликвидации последствий ЧС.

«Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно», — сообщил зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92. Поставки позволят «обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути», рассказал Литвинчук.

Что касается городов, то с руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (входит в «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова) достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок ННК.

На остальных топливо будут продавать по карточкам.

«В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений», — сказал замминистра, добавив, что «такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы».

На прошлой неделе хабаровские власти констатировали, что в городе «началась паника». Государственные службы заправлялись по талонам, а люди начали закупать бензин впрок на тех АЗС, где он еще был, что только усугубляло ситуацию с дефицитом.