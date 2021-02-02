В чем отличия аппаратов для измерения давления в разных ценовых категориях

Во многих домах аппарат для измерения давления является незаменимым помощником, но задумываются о необходимости его покупки люди в уже более зрелом возрасте. А ведь проблемой повышенного давления страдают не только люди преклонного возраста, так что задуматься над покупкой этого товара медицинского назначения стоит заранее. Ценовой диапазон тонометров колеблется в пределах 500-5000 гривен, и сегодня попытаемся разобраться, чем же они отличаются и какому из них лучше отдать предпочтение.

Механический или автоматический?

В зависимости от способа накачивания манжеты воздухом и способа измерения давления выделяют механические, полуавтоматические и автоматические устройства. Дешевле всего стоят механические тонометры – их чаще всего используют врачи в поликлиниках. И причина этого не низкая цена, а высокая точность измерения. Они заслуженно получили звание надежных и компактных, но не очень удобных в использовании, ведь далеко не каждый человек сможет сходу разобраться в специфике его работы.

Ярким примером представителей механических аппаратов считается тонометр Швейцария. Его стоимость колеблется в районе 450 грн, удобно, что производитель выпускает сменные манжеты и груши, которые можно докупить по ходу износа деталей. Официальная гарантия от производителя составляет 24 месяца, а использовать этот тонометр можно более 10 лет. Правда есть и одно но – пользоваться механическим тонометром самостоятельно неудобно, и информацию на циферблате стоит отслеживать самостоятельно.

В этом плане куда удобнее полуавтоматические и автоматические тонометры, их стоимость начинается уже от 500 грн, но они позволяют:

затрачивать минимум усилий при измерении давления;

измерять давление самостоятельно – без лишней помощи;

считывать данные, которые автоматически выводятся на экран;

пользоваться дополнительными функциями – индикатором аритмии и функцией вычисления среднего давления;

за доступную цену получить качественный, надежный и полностью укомплектованный прибор.

Из недостатков автоматических устройств можно выделить необходимость дополнительного доукомплектования их батарейками типа АА, которые нужно периодически менять. Точность измерения у них тоже немного ниже, но это никак не мешает при домашнем использовании. Обратите внимание на аппарат для измерения давления Микролайф. Самая популярная модель имеет 60 месяцев официальной гарантии, ведь официальный представитель торговой марки расположен в Швейцарии. Простой интерфейс и большой экран позволяют без труда пользоваться аппаратом вне зависимости от возраста.

О порядке совершения покупки

Удобно, что современный покупатель фактически ни в чем не ограничен, он может приобрести даже товары медицинского назначения через интернет, предварительно изучив все его характеристики и определив для себя какой вариант лучше. Самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества – полуавтоматический тонометр с универсальной манжетой и небольшими габаритными размерами. Чтобы пользоваться аппаратом для измерения давления было удобно, стоит обратить внимание на компактные устройства весом не более 250 грамм.

Современные тонометры обладают классом защиты IP20, точность измерения пульса у них более 95%, диапазон измерения варьируется в пределах 20-280 мм рт. ст. Все это позволяет утверждать о высоком качестве устройств и реальной возможности купить их, а с полученной информацией можно будет сделать обоснованный выбор в пользу действительно надежного тонометра.