Ученые узнали, зачем тараканы друг друга едят

Японские энтомологи подробно изучили брачный ритуал тараканов Salganea taiwanensis, которые питаются гниющей древесиной. У этого вида самец и самка после спаривания объедают крылья друг другу. Как отмечают исследователи в статье для журнала Ethology, ни у одного другого вида членистоногих взаимное поедание частей тела партнерами неизвестно. Возможно, самцы и самки Salganea taiwanensis просто оказывают друг другу услугу по избавлению от ненужных крыльев, которые мешают ползать по узким древесным ходам и могут стать мишенью для паразитов и инфекций.
Самцы многих видов насекомых и паукообразных вырабатывают специальные вещества, которые используются в качестве питательного подарка для самок. Нередко самка и вовсе целиком съедает самца, чтобы получить дополнительную энергию для вынашивания яиц. Подобный сексуальный каннибализм характерен, например, для богомолов (хотя даже у них далеко не каждое спаривание кончается гибелью самца, а по крайней мере у одного вида самцы готовы постоять за себя).
Намного реже встречаются виды, у которых самцы и самки поменялись ролями. Например, у отдельных видов пауков самцы не прочь полакомиться самкой, а женские особи полуводных клопов Phoreticovelia disparata подкармливают более мелкие мужские секретом специальных желез. При этом известен лишь один пример, когда самцы и самки членистоногих кормят друг друга собственными телами — речь о питающихся гниющей древесиной тараканах Salganea taiwanensis. Молодые особи этого вида неплохо летают благодаря длинным крыльям, однако, найдя партнера и гнилое бревно для откладки яиц, лишаются их. Как было обнаружено в конце 1980 годов, самец и самка просто съедают крылья друг друга, оставляя от них лишь бесполезные для полета короткие огрызки. После этого они строят в бревне галерею, где вместе проживут оставшиеся несколько лет жизни, периодически спариваясь, откладывая яйца и вместе заботясь о потомстве. Достигнув самостоятельности, их потомство разлетается.
Японские зоологи Харука Осаки (Haruka Osaki) и Эйити Касуя (Eiiti Kasuya), которые работают в Университете Кюсю, решили подробнее изучить необычное брачное поведение S. taiwanensis. Дело в том, что смысл взаимного поедания крыльев остается для исследователей загадкой. У других видов, когда самец дарит самке съедобный подарок, он увеличивает свои шансы на спаривание, защищает себя от агрессивного поведения партнерши и облегчает ей вынашивание яиц. Когда дарителем выступает самка, как у клопов Ph. disparata, она снижает риск, что в будущем самец будет отбирать у нее пищу. Однако зачем скармливать друг другу малопитательные крылья, неясно.
До сих пор специалисты непосредственно наблюдали брачный ритуал S. taiwanensis всего однажды, причем описали его не очень подробно. Осаки и Касуя решили исправить это. Они отловили несколько колоний S. taiwanensis ryukyuanus на острове Окинава и разместили в лаборатории. Из молодых особей, покинувших колонии, сформировали 24 новые пары. Их поведение записывали на камеру в течение трех суток (именно столько времени, согласно предыдущему исследованию, требуется тараканам, чтобы съесть крылья друг друга).
В ходе эксперимента тараканы из двенадцати пар почти полностью объели крылья друг друга, так что они стали короткими, как у их родителей. Насекомые из девяти пар объели крылья частично, а еще в трех подобного поведения отметить не удалось. В дальнейший анализ включили только особей из двенадцати пар, которые почти полностью обгрызли крылья партнеров. В среднем самцы и самки лишились примерно одинаковой площади крыльев (67 и 68 процентов соответственно).
Ритуал поедания крыльев оказался довольно сложным. На первом этапе один партнер (активный) подходит ко второму (пассивному), выставив антенны, а затем вылизывает его тело, конечности и крылья. После этого активный участник забирается на спину к пассивному (который наклоняет тело, чтобы партнеру было удобнее) и начинает поедать крылья. Через какое-то время он останавливается (в 38 процентах случаев — после того, как пассивная особь начинает трясти туловищем) и прекращает ритуал, оставив крылья частично недоеденными.
Чтобы полностью съесть крылья друг друга, тараканам приходилось несколько раз повторить эту последовательность действий, периодически меняясь ролями. В промежутках между этапами насекомые отдыхают, стоя неподвижно или раскапывая лапками субстрат. Интересно, что инициатором всего ритуала в одиннадцати из двенадцати пар был самец.
Авторы отмечают, что поведение S. taiwanensis напоминает сексуальный каннибализм, однако оба партнера при этом остаются живы. Отдаленно похожий брачный ритуал характерен для североамериканских предкузнечиков Cyphoderris strepitans, у которых самец во время спаривания позволяет самке поедать мясистые задние крылья. Однако у тараканов крылья не имеют практически никакой питательной ценности. Кроме того, эти насекомые живут среди гниющей древесины и не испытывают недостатка в корме.
По мнению Осаки и Касуи, поедая крылья партнеров, S. taiwanensis оказывают им услугу. Эти тараканы моногамны, всю жизнь проводят в гнилом бревне и не встречаются с другими взрослыми сородичами помимо партнера. Если последний погибнет, то оставшаяся особь не сможет найти себе новую пару и оставить потомство. Таким образом, самцам и самкам S. taiwanensis выгодно заботиться друг о друге. Авторы предполагают, что, избавляя партнера от уже ненужных крыльев, тараканы снижают энергетические расходы на работу летных мышц, снижают риск заражения клещами и грибками, а также облегчают передвижение по древесным ходам. Дальнейшее изучение этих необычных насекомых позволит подтвердить или опровергнуть данное предположение.
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