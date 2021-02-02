Ученые узнали, зачем тараканы друг друга едят

Японские энтомологи подробно изучили брачный ритуал тараканов Salganea taiwanensis, которые питаются гниющей древесиной. У этого вида самец и самка после спаривания объедают крылья друг другу. Как отмечают исследователи в статье для журнала Ethology, ни у одного другого вида членистоногих взаимное поедание частей тела партнерами неизвестно. Возможно, самцы и самки Salganea taiwanensis просто оказывают друг другу услугу по избавлению от ненужных крыльев, которые мешают ползать по узким древесным ходам и могут стать мишенью для паразитов и инфекций.

Самцы многих видов насекомых и паукообразных вырабатывают специальные вещества, которые используются в качестве питательного подарка для самок. Нередко самка и вовсе целиком съедает самца, чтобы получить дополнительную энергию для вынашивания яиц. Подобный сексуальный каннибализм характерен, например, для богомолов (хотя даже у них далеко не каждое спаривание кончается гибелью самца, а по крайней мере у одного вида самцы готовы постоять за себя).

Намного реже встречаются виды, у которых самцы и самки поменялись ролями. Например, у отдельных видов пауков самцы не прочь полакомиться самкой, а женские особи полуводных клопов Phoreticovelia disparata подкармливают более мелкие мужские секретом специальных желез. При этом известен лишь один пример, когда самцы и самки членистоногих кормят друг друга собственными телами — речь о питающихся гниющей древесиной тараканах Salganea taiwanensis. Молодые особи этого вида неплохо летают благодаря длинным крыльям, однако, найдя партнера и гнилое бревно для откладки яиц, лишаются их. Как было обнаружено в конце 1980 годов, самец и самка просто съедают крылья друг друга, оставляя от них лишь бесполезные для полета короткие огрызки. После этого они строят в бревне галерею, где вместе проживут оставшиеся несколько лет жизни, периодически спариваясь, откладывая яйца и вместе заботясь о потомстве. Достигнув самостоятельности, их потомство разлетается.

Две особи Salganea taiwanensis, правая с целыми крыльями, а левая с объеденными партнером. Haruka Osaki & Eiiti Kasuya / Ethology, 2021

Японские зоологи Харука Осаки (Haruka Osaki) и Эйити Касуя (Eiiti Kasuya), которые работают в Университете Кюсю, решили подробнее изучить необычное брачное поведение S. taiwanensis. Дело в том, что смысл взаимного поедания крыльев остается для исследователей загадкой. У других видов, когда самец дарит самке съедобный подарок, он увеличивает свои шансы на спаривание, защищает себя от агрессивного поведения партнерши и облегчает ей вынашивание яиц. Когда дарителем выступает самка, как у клопов Ph. disparata, она снижает риск, что в будущем самец будет отбирать у нее пищу. Однако зачем скармливать друг другу малопитательные крылья, неясно.

До сих пор специалисты непосредственно наблюдали брачный ритуал S. taiwanensis всего однажды, причем описали его не очень подробно. Осаки и Касуя решили исправить это. Они отловили несколько колоний S. taiwanensis ryukyuanus на острове Окинава и разместили в лаборатории. Из молодых особей, покинувших колонии, сформировали 24 новые пары. Их поведение записывали на камеру в течение трех суток (именно столько времени, согласно предыдущему исследованию, требуется тараканам, чтобы съесть крылья друг друга).

В ходе эксперимента тараканы из двенадцати пар почти полностью объели крылья друг друга, так что они стали короткими, как у их родителей. Насекомые из девяти пар объели крылья частично, а еще в трех подобного поведения отметить не удалось. В дальнейший анализ включили только особей из двенадцати пар, которые почти полностью обгрызли крылья партнеров. В среднем самцы и самки лишились примерно одинаковой площади крыльев (67 и 68 процентов соответственно).

Ритуал поедания крыльев оказался довольно сложным. На первом этапе один партнер (активный) подходит ко второму (пассивному), выставив антенны, а затем вылизывает его тело, конечности и крылья. После этого активный участник забирается на спину к пассивному (который наклоняет тело, чтобы партнеру было удобнее) и начинает поедать крылья. Через какое-то время он останавливается (в 38 процентах случаев — после того, как пассивная особь начинает трясти туловищем) и прекращает ритуал, оставив крылья частично недоеденными.

Чтобы полностью съесть крылья друг друга, тараканам приходилось несколько раз повторить эту последовательность действий, периодически меняясь ролями. В промежутках между этапами насекомые отдыхают, стоя неподвижно или раскапывая лапками субстрат. Интересно, что инициатором всего ритуала в одиннадцати из двенадцати пар был самец.

Одна особь Salganea taiwanensis объедает крылья другой. Обратите внимание, что ее крыло тоже объедено. Haruka Osaki & Eiiti Kasuya / Ethology, 2021

Авторы отмечают, что поведение S. taiwanensis напоминает сексуальный каннибализм, однако оба партнера при этом остаются живы. Отдаленно похожий брачный ритуал характерен для североамериканских предкузнечиков Cyphoderris strepitans, у которых самец во время спаривания позволяет самке поедать мясистые задние крылья. Однако у тараканов крылья не имеют практически никакой питательной ценности. Кроме того, эти насекомые живут среди гниющей древесины и не испытывают недостатка в корме.

По мнению Осаки и Касуи, поедая крылья партнеров, S. taiwanensis оказывают им услугу. Эти тараканы моногамны, всю жизнь проводят в гнилом бревне и не встречаются с другими взрослыми сородичами помимо партнера. Если последний погибнет, то оставшаяся особь не сможет найти себе новую пару и оставить потомство. Таким образом, самцам и самкам S. taiwanensis выгодно заботиться друг о друге. Авторы предполагают, что, избавляя партнера от уже ненужных крыльев, тараканы снижают энергетические расходы на работу летных мышц, снижают риск заражения клещами и грибками, а также облегчают передвижение по древесным ходам. Дальнейшее изучение этих необычных насекомых позволит подтвердить или опровергнуть данное предположение.