Ученые России предлагают вернуть «социалистические пятилетки»

Академики РАН Абел Аганбегян и Борис Порфирьев, а также член-корреспондент РАН Александр Широв подготовили доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», в котором предложили пакет радикальных реформ.Чтобы ускорить темпы роста до 3-4% в год, необходимо удвоить финансирование антикризисных мероприятий, а также вернуться к планированию экономического развития «пятилетками», как это было в СССР, предлагают ученые.

Чтобы профинансировать все меры, нужно задействовать золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосостояния, а также накопления предприятий и граждан, считают академики. Кроме того, необходимо поднять подоходный налог для людей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц, приводят «Ведомости» тезисы доклада.

Для низкодоходных групп налоги следует обнулить с одновременным повышением пенсий до 22 тысяч рублей, а пособий по безработице и минимальных зарплат — до 20 тысяч.

Кроме того, академики предлагают пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых и впредь запретить банкам выдавать кредиты по ставкам, более чем в 2 раза превышающим ключевую ставку.

В Академии при президенте РФ предложения восприняли тепло. «Сегодня важной становится мобилизация ресурсов развития, для чего необходимо сочетание государственных антикризисных мер с привлечением частных инвестиций, — отмечает руководитель Центра региональной политики ИПЭИ -РАНХиГС Владимир Климанов.

Прочие эксперты идеи академиков раскритиковали. «В России почти десятилетие нет роста больше 3%, хотя внешние факторы временами были очень благоприятными. И причина кроется в слабом институциональном развитии», — говорит ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.