Ученые России предлагают вернуть «социалистические пятилетки»

Чтобы профинансировать все меры, нужно задействовать золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосостояния, а также накопления предприятий и граждан, считают академики. Кроме того, необходимо поднять подоходный налог для людей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц, приводят «Ведомости» тезисы доклада.
Для низкодоходных групп налоги следует обнулить с одновременным повышением пенсий до 22 тысяч рублей, а пособий по безработице и минимальных зарплат — до 20 тысяч.
Кроме того, академики предлагают пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых и впредь запретить банкам выдавать кредиты по ставкам, более чем в 2 раза превышающим ключевую ставку.
В Академии при президенте РФ предложения восприняли тепло. «Сегодня важной становится мобилизация ресурсов развития, для чего необходимо сочетание государственных антикризисных мер с привлечением частных инвестиций, — отмечает руководитель Центра региональной политики ИПЭИ -РАНХиГС Владимир Климанов.
Прочие эксперты идеи академиков раскритиковали. «В России почти десятилетие нет роста больше 3%, хотя внешние факторы временами были очень благоприятными. И причина кроется в слабом институциональном развитии», — говорит ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.
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