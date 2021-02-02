Сегодня День сурка

Народный праздник День сурка отмечают 2 февраля в США и Канаде. В этот день сонного зверька вытаскивают из норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

Самый первый официальный сурок-метеоролог — Фил, который обитает в городе Панксатони, штат Пенсильвания. Слава пришла к нему в 1993 году, после выхода на экраны фильма «День сурка» с Биллом Мюррейем и Энди МакДауэл в главных ролях. Уже в 1997 г. посмотреть на Фила приехало 35 тысяч человек.

Согласно поверью, если сурок не видит своей тени и спокойно вылезает из норы — весна будет ранняя; если же животное из норы не выходит — зима будет длиться дольше обычного. В то время как американцы еще только собираются на праздник, сурок Буся, живущая в заповеднике Томская Писаница в Кемеровской области, уже дала свой прогноз: она отказалась выходить из норы, пообещав таким образом сибирякам нескорую весну.

Сурок Фил, живущий на Индюшином холму, принадлежит к виду лесных сурков, хотя обитает он в основном на открытой равнине.

Имя сурку выбрали не сразу. Вначале это был просто «Сурок из Панксатони», позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Его полное и официальное имя звучит следующим образом: Фил из Панксатони — Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и Выдающийся Провидец Погоды. Дейнерис Бурерождённая позавидует такому имени, правда?

В норе Фила постоянно поддерживается определенная температура, за его здоровьем наблюдают ветеринары. Питается Фил зеленью, фруктами и овощами, любит собачий корм. В домике сурка есть зоны для сна, прогулки, игр и принятия пищи. Люди могут наблюдать за ним через специальные окошки.

Церемония 2 февраля нарушает зимнюю спячку сурка. Празднование начинается еще ночью, на глазах у тысяч людей президент клуба будит сурка. Вынимают его из клетки с помощью специальной стальной перчатки. Сначала Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, затем следует фото сессия и тур в центр города на праздничные гулянья. Только в конце дня Фил возвращается домой.

В 2006 году Фил снялся для рекламы водки «Абсолют», а до этого рекламировал пиво, игровую приставку Sega и зерновые хлопья. Доходы от продаж мягких игрушек-сурков позволили выкупить организаторам праздника территорию Индюшиного холма площадью более семи гектаров за $75 тыс. До этого ее арендовали.

Вот ещё некоторые факты из жизнь сурков, но уже не таких знаменитых, как Фил

Сурка можно очень быстро приручить. Примечательно, что они очень преданы своим хозяевам.

Сурки обычно восход солнца встречают свистом.

Сурки умеют храпеть.

В городах Ангарск, Азнакаево и Караганда установлены памятники сурку.

Норы сурков могут достигать глубины 5 метров, а длина их измеряется десятками метров.