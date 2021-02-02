«  
  »

Сегодня День сурка

Народный праздник День сурка отмечают 2 февраля в США и Канаде. В этот день сонного зверька вытаскивают из норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

 

Самый первый официальный сурок-метеоролог — Фил, который обитает в городе Панксатони, штат Пенсильвания. Слава пришла к нему в 1993 году, после выхода на экраны фильма «День сурка» с Биллом Мюррейем и Энди МакДауэл в главных ролях. Уже в 1997 г. посмотреть на Фила приехало 35 тысяч человек.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Согласно поверью, если сурок не видит своей тени и спокойно вылезает из норы — весна будет ранняя; если же животное из норы не выходит — зима будет длиться дольше обычного. В то время как американцы еще только собираются на праздник, сурок Буся, живущая в заповеднике Томская Писаница в Кемеровской области, уже дала свой прогноз: она отказалась выходить из норы, пообещав таким образом сибирякам нескорую весну.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Сурок Фил, живущий на Индюшином холму, принадлежит к виду лесных сурков, хотя обитает он в основном на открытой равнине.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Имя сурку выбрали не сразу. Вначале это был просто «Сурок из Панксатони», позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Его полное и официальное имя звучит следующим образом: Фил из Панксатони — Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и Выдающийся Провидец Погоды. Дейнерис Бурерождённая позавидует такому имени, правда?

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

В норе Фила постоянно поддерживается определенная температура, за его здоровьем наблюдают ветеринары. Питается Фил зеленью, фруктами и овощами, любит собачий корм. В домике сурка есть зоны для сна, прогулки, игр и принятия пищи. Люди могут наблюдать за ним через специальные окошки.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Церемония 2 февраля нарушает зимнюю спячку сурка. Празднование начинается еще ночью, на глазах у тысяч людей президент клуба будит сурка. Вынимают его из клетки с помощью специальной стальной перчатки. Сначала Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, затем следует фото сессия и тур в центр города на праздничные гулянья. Только в конце дня Фил возвращается домой.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

В 2006 году Фил снялся для рекламы водки «Абсолют», а до этого рекламировал пиво, игровую приставку Sega и зерновые хлопья. Доходы от продаж мягких игрушек-сурков позволили выкупить организаторам праздника территорию Индюшиного холма площадью более семи гектаров за $75 тыс. До этого ее арендовали.

Вот ещё некоторые факты из жизнь сурков, но уже не таких знаменитых, как Фил

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Сурка можно очень быстро приручить. Примечательно, что они очень преданы своим хозяевам.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Сурки обычно восход солнца встречают свистом.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Сурки умеют храпеть.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

В городах Ангарск, Азнакаево и Караганда установлены памятники сурку.

Интересные факты из жизни самого знаменитого сурка в мире, и других, но уже менее знаменитых сурков

Норы сурков могут достигать глубины 5 метров, а длина их измеряется десятками метров.

2 февраля, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  