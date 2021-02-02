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Путин заявил россиянам, что Интернет зомбирует людей

Путин заявил россиянам, что Интернет зомбирует людей, при этом все делается в интересах «третьих лиц».

«Зачастую современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием», — заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

По его словам, технология «управления сознанием» такова: интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне. «Очень тонкая вещь», — сказал Путин.

2 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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