Путин заявил россиянам, что Интернет зомбирует людей

Путин заявил россиянам, что Интернет зомбирует людей, при этом все делается в интересах «третьих лиц».

«Зачастую современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием», — заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

По его словам, технология «управления сознанием» такова: интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне. «Очень тонкая вещь», — сказал Путин.