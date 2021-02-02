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Показаны фото роскошного убранства отеля для карантина Риты Оры

Популярную британскую поп-исполнительницу Риту Ору отправили в роскошный отель на карантин после ее прибытия в Австралию. Фотографии внутреннего убранства пятизвездочной гостиницы Meriton Suites Pitt Street, расположенной в Сиднее, показали журналисты The Sun.

По информации издания, исполнительница прилетела в страну на съемки местной версии шоу «Голос». Однако, как только Ора покинула здание аэропорта, полиция усадила ее в микроавтобус и отвезла в ближайший отель, откуда ей запрещено выходить в течение двух недель. Отмечается, что питание тоже будет доставляться знаменитости в номер.

По информации издания, интерьер гостиницы выполнен в светлых тонах, многие помещения оснащены панорамными окнами с видами города. Стоимость одной ночи в пентхаусе, где содержится Ора, составляет 279 фунтов стерлингов . Соответственно, в общей сложности размещение в отеле обойдется ей в четыре тысячи фунтов стерлингов .

2 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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