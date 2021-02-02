Нефть продолжает дорожать, Brent превысила $57 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на сигналах улучшения перспектив спроса

По состоянию на 8:35 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,55 до $56,9 за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — также на $0,55 до $54,1 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти закрылись ростом». «Баррель Brent подорожал на 2,37% до $56,33. Рост котировок начался с азиатской сессии на фоне ралли серебра и ускорился на американской сессии после сообщения Bloomberg, что страны ОПЕК+ выполняют обязательства по ограничению добычи на 99%», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, ранее сегодня «цена повышалась до $57,06 за баррель». «На данный момент сработал технический сигнал (пробой сопротивления). Учитывая, что на торгах в Азии доллар торгуется в минусе, то после непродолжительной коррекции рост котировок продолжится до $57,45», — полагает Антонов.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.