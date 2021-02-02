На Банковой не все приказы Зеленского выполняют — источник

Нам нужно смириться с мыслью, что Зеленского больше не существует. Он де-юре остается президентом, но его влияние на украинскую политику сейчас ограничивается исключительно Банковой и то, судя по всему, не все кабинеты на Банковой его слушаются «, — такое мнение озвучил в эфире программы «Главное» телеканала «Эспрессо» экс-министр инфраструктуры Украины дипломат Владимир Омелян, пишет Еспресо.Захид.

«Мы видим сегодня не только скандал, разворачивается с Дубинским. Видим сегодня публичный вызов со стороны Разумкова, который запустил неоднозначный ролик, он «идет и начинает работать». То есть очевидно, что он хочет объединить вокруг себя левые или лево-центристские силы. Но я сомневаюсь, что ему это удастся сделать, потому что Разумков — это Зеленский и ему придется отвечать за все, что Зеленский наделал в стране за последние два года «, — добавил бывший министр.