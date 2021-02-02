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Мерьем Узерли с дочками снялась в нежной фотосессии

Мерьем Узерли с дочками снялась в нежной фотосессии

Три недели назад звезда второй раз стала мамой, поэтому ловит трогательные моменты и сохраняет их в фотографиях.

Так, в сети появились кадры, на которых молодая мама держит на ручках новорожденную Лили. Рядом возле маминого плеча и сестрички ютится 6-летняя Лаура, рожденная от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

Интересно, что лицо крохи Мерьем скрыла, хотя уже показывала ее фанам. Что ж, как мама решит, так и будет. К тому же кадры от этого не стали менее трогательными:

2 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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