Мерьем Узерли с дочками снялась в нежной фотосессии

Три недели назад звезда второй раз стала мамой, поэтому ловит трогательные моменты и сохраняет их в фотографиях.

Так, в сети появились кадры, на которых молодая мама держит на ручках новорожденную Лили. Рядом возле маминого плеча и сестрички ютится 6-летняя Лаура, рожденная от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

Интересно, что лицо крохи Мерьем скрыла, хотя уже показывала ее фанам. Что ж, как мама решит, так и будет. К тому же кадры от этого не стали менее трогательными: