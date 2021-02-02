Меган Фокс хочет как можно скорее развестись с Брайаном Остином Грином, но он усложняет ситуацию

Несмотря на то что официально бракоразводный процесс 34-летней Меган Фокс и 47-летнего Брайана Остина Грина длится всего пару месяцев (а это по голливудским меркам всего ничего), актрисе уже не терпится, чтобы он как можно скорее завершился. Инсайдер отмечает, что звезда «Трансформеров» хочет двигаться дальше вместе со своим 30-летним возлюбленным Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.

И хотя Меган и Брайан активно работают над разводом, процесс идет не так гладко, как хотелось бы актрисе.

Брайан определенно все затрудняет и замедляет. Меган очень хочет закончить все как можно скорее, но Брайан ей в этом не способствует,

— отметил инсайдер.

Очевидно, что ситуацию осложняет тот факт, что супругам предстоит решить вопрос опеки над их тремя сыновьями: восьмилетним Ноа, шестилетним Боди и четырехлетним Джорни. Грин намерен добиваться совместной опеки.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Источник также добавил, что Фокс очень серьезно относится к своему новому бойфренду и видит в нем свою вторую половинку и спутника жизни.

Они планируют быть вместе всегда,

— сказал он.

Недавно пару, которая встречается с весны прошлого года, заподозрили в помолвке — актрису заметили с кольцом на безымянном пальце левой руки. Правда, вскоре эти слухи Меган опровергла, опубликовав в инстаграме снимок с другим украшением на том же пальце. На кольце была надпись «Идите к черту».

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Грин, к слову, тоже уже встретил новую любовь. Сейчас актер встречается с 35-летней танцовщицей Шарной Берджесс. Они сблизились во время карантина и уже вместе съездили в отпуск. Несмотря на то что Грин, по его признанию, не был уверен, что готов к новым отношениям, с новой пассией у него все складывается хорошо.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс