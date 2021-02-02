Маск: обезьяна с нейроимплантом успешно играет в компьютерные игры

Маск заявил, что обезьяна “может играть в видеоигры своим разумом” и от этого она “счастлива”. По его словам, ученые вживили нейроимпланты нескольких приматам и хотят добиться того, что “они играли друг с другом в разум-понг”. Маск пообещал, что примерно через месяц публикует видеозапись с этим экспериментом.

Владелец стартапа пояснил, что цель этой технологии в том, чтобы с помощью имплантированного чипа устранять некоторые последствия травм головного и спинного мозга и восполнять утраченные из-за них способности людей.

Американская нейротехнологическая компания Neuralink занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, призванных лечить серьезные заболевания мозга.