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Маск: обезьяна с нейроимплантом успешно играет в компьютерные игры

Фото Маск: обезьяна с нейроимплантом успешно играет в компьютерные игры

Миллиардер Илон Маск, владеющий стартапом Neuralink, рассказал об успешном эксперименте его компании по вживлению в мозг обезьяны нейроимпланта. Устройство позволяет примату играть в компьютерные игры, в частности пинг-понг. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Маск заявил, что обезьяна “может играть в видеоигры своим разумом” и от этого она “счастлива”. По его словам, ученые вживили нейроимпланты нескольких приматам и хотят добиться того, что “они играли друг с другом в разум-понг”. Маск пообещал, что примерно через месяц публикует видеозапись с этим экспериментом.

Владелец стартапа пояснил, что цель этой технологии в том, чтобы с помощью имплантированного чипа устранять некоторые последствия травм головного и спинного мозга и восполнять утраченные из-за них способности людей.

Американская нейротехнологическая компания Neuralink занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, призванных лечить серьезные заболевания мозга.

2 февраля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США
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