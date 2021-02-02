Как выбрать шторки в грузовик

Шторы − это важнейший аксессуар в кабине профессионального дальнобойщика. Новичку может показаться, что можно обойтись без них. Но те, кто провел за «баранкой» многие годы, хорошо знают, что без них не обойтись. Шторы помогают отдохнуть, набраться сил. Они защищают от ярких солнечных лучей и помогают концентрировать внимание на самом важном − на дороге перед автомобилем.

Поэтому мы советуем вам начать оформление интерьера кабины своего грузовика именно со штор. И уже под них выбирать другие аксессуары − чехлы на сиденья, коврики на пол, украшения на торпедо.

Цвет

Самое простое и очевидное решение − взять шторы в тон кабины. Но не спешите. Подумайте о красивом сочетании цветов. Например, под синюю кабину можно взять красные шторы. Или темно-синие под белую.

Когда все элементы имеют один цвет − это хорошо. Но когда в интерьере и экстерьере пересекаются два хорошо сочетаемых цвета − это идеально.

Не бойтесь ярких цветов. Красный всегда смотрится ярко и стильно. Сразу обращает на себя внимание. Зеленый успокаивает и настраивает на работу. Коричневый выглядит богато и респектабельно. Пастельные цвета, например, бежевый, меньше обращают на себя внимание, не отвлекают от дороги.

Бахрома и ламбрекены придают шторам отличный внешний вид. Подчеркнутая нижняя грань выглядит потрясающе. Конечно, по цвету эти элементы должны отличаться от самой шторы. Ярко-желтые или золотые ламбрекены − классика жанра. Они хорошо смотрятся в любой кабине.

Материал

Велюр считается самым популярным. Шторы из тяжелого велюра не пропускают лишний солнечный свет, хорошо держатся в креплениях, не ездят и не мешают во время движения. Если не хотите задумываться − берите велюр, не пожалеете. Это всегда хороший вариант.

Синтетические ткани имеют право на жизнь. Но только в том случае, если они не пропускают яркий солнечный свет. Иначе теряется весь смысл в покупке шторы.

Эко-кожа − новый и очень интересный материал. Он совершенно не пропускает солнечный цвет. Можно организовать «ночь» в кабине даже в полдень, даже в южных широтах. В отличие от велюра эко-кожа не впитывает в себя всю пыль. Она хорошо чистится и моется. Если ваш бюджет позволяет − берите шторы из эко-кожи.

Тип крепления

Качество крепления − важнейший показатель. Чем лучше штора держится, тем дольше прослужит. Если вы нашли набор с очень хорошим креплением, он оно не подходит к «салазкам» в вашей кабине, лучше замените сами салазки.

Не бойтесь пластмассы. Некоторые современные пластики служат даже дольше, чем сталь. И не боятся нагрева на солнце.

Лучше при покупке шторы сразу купить несколько запасных подвесов. Все равно, рано или поздно что-то сломается или потеряется. А так у вас уже будет замена.

Шестое чувство

Самое главное − набор штор должен вам нравиться. Если этого нет, то лучше не делать покупку. Но если вы нашли шторы, которые «смотрят на вас», которые так и просятся в кабину − берите и не задумывайтесь.

Вы будете видеть их постоянно. И днем, и ночью. Поэтому шторы должны приносить вам удовольствие.

Желаем вам счастливой дороги.

Источник — https://www.trucker-boss.com/product-category/travel-accessories/shtorki-v-kabinu/