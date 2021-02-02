Илон Маск ушел из Twitter без объяснений

«Ухожу из Twitter на время», — коротко отметил Маск. Он не уточнил, по каким причинам решил оставить соцсеть и будет ли он пользоваться другими сервисами для общения с подписчиками. Также неизвестно, надолго ли предприниматель покинул Twitter.

Сообщения Маска в американской социальной сети неоднократно влияли на экономические процессы внутри целых корпораций и криптовалют. Например, 29 января бизнесмен опубликовал хештег биткоина, после чего валюта за 30 минут выросла в цене на 15 процентов. Несколькими днями ранее акции маркетплейса Etsy подорожали более чем на 11 процентов после того, как Маск похвалил компанию.