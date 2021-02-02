Главные кинопремьеры февраля — на что пойти в кино

В Украине 2021-й начался с локдауна, поэтому у киноманов не было возможности посещать кинотеатры целый месяц. Зато можно оторваться по полной в феврале, ведь в графике премьер достаточно хороших фильмов. В этом месяце также выйдут и запоздавшие киноленты из 2020-го, показ которых решили перенести.

Но в нашем обзоре мы покажем и расскажем о самых ожидаемых премьерах последнего зимнего месяца.

«Девушка, подающая надежды»

Дата премьеры: 4 февраля

Детективный триллер с элементами комедии и сатиры, который рассказывает о девушке по имени Кассандра (Кэри Маллиган). Когда-то она была успешной студенткой в престижном медицинском университете, но один трагический случай изменил все. Теперь она живет двойной жизнью. Днем – бариста в кофейне, а по вечерам Кэсси периодически примеряет на себя разные образы, идет в клубы и бары и, прикидываясь пьяной, ожидает, когда к ней подойдет очередной «хороший парень»… Но неожиданно в ее жизнь возвращаются университетские знакомые из прошлого, и все переворачивается с ног на голову.

Фильм уже получил немало номинаций и наград, включая премию «Независимый дух», на которую была номинирована актриса Кэри Маллиган. Поэтому фильм вполне может стать претендентом на «Оскар».

«Птица в клетке»

Дата премьеры: 4 февраля

Недалекое будущее. В мире быстро распространяется смертельный вирус. Эпидемия, мировая экономика погибает, города стремительно пустеют. Вводят жесткий карантин, а больных вирусом изолируют в страшные карантинные лагеря. Курьеру Нико повезло – у него редкий иммунитет к этой болезни и он может свободно передвигаться по городу. Когда его возлюбленная Сара заражается вирусом, он понимает, что у него несколько часов, чтобы спасти девушку от фактически смертельного лагеря.

Сценарий к фильму и весь видеоряд – результат вдохновения глобальной пандемией 2020 года, ведь фильм полностью снят в этот период.

«Дьявол в деталях»

Дата премьеры: 4 февраля

Заместитель шерифа округа Керн Джо Диксон по прозвищу Дик отправляется на задание в Лос-Анджелес. Невольно он оказывается втянут в поиски серийного убийцы, который держит в страхе весь город. Поиски убийцы ведет сержант Джим Бакстер. Он впечатлен полицейским инстинктом Дика, который легко находит необходимые для успешного расследования мелочи в деле. Вот только соблюдать правила Дик любит не всегда, что ставит перед сложным выбором Бакстера. Да и само расследование затрагивает тревожные секреты их прошлого.

«Заступник»

Дата премьеры: 11 февраля

Бывший профессиональный снайпер Джим оставил войну в прошлом. Теперь он ведет мирную и уединенную жизнь в Аризоне. Но однажды, волею случая он вступился за беззащитного мальчика, который стал свидетелем преступления. В результате Джим оказался втянут в жестокие игры властного наркокартеля. С этого момента Джиму придется восстановить все свои боевые навыки, так как он ступил на тропу войны с влиятельными лицами. Теперь цель Джима – сохранить себе жизнь любой ценой.

«Мавританец»

Дата премьеры: 18 февраля

В основе фильма – реальная история мавританца Мохаммеда ульд Слахи, которого власти США подозревают в вербовке террористов во время терактов 11 сентября. Его без официальных обвинений отправляют в тюрьму в Гуантанамо. Лишь спустя несколько мучительных лет, проведенных в тюрьме, он получает возможность обратиться к адвокату и начать борьбу за свое освобождение. Борьбу с правительственной машиной США начинает адвокат Нэнси Холландер и ее помощница Терри Дункан. Шокирующая правда станет достоянием общественности.

«Афера Оливера Твиста»

Дата премьеры: 18 февраля

Оливер – молодой художник-одиночка, расписывающий городские здания и успешно избегающий встречи с полицейскими. Однажды он попал в поле зрения бандитов, которым как раз нужен такой человек. Но Оливер не владеет воровским ремеслом. Главарь планирует ограбление-месть, а Оливеру члены банды помогают овладеть недостающими навыками. Цель ограбления – бесценная картина. Все идет гладко до того момента, пока… предательство не сыграет злую шутку.

«Аферистка»

Дата премьеры: 19 февраля

Криминальный комедийный триллер с Розамунд Пайк и звездой «Игры престолов» Питером Динклейджем стоит посмотреть хотя бы ради такого крутого каста. Однако и сюжет тут мощный: хитрая и умная Марла сделала успешную юридическую карьеру под видом «заботы» о своих богатых клиентах. Все бы и дальше играло на руку Марле, если бы не ее новая подопечная – клиентка оказывается не такой уж простой и готова вывести аферистку на чистую воду.