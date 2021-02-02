Ева Мендес заявила, что любит и рекомендует пластическую хирургию

46-летней Еве Мендес пришлось оправдываться за свои слова, которые, правда, были неверно интерпретированы. Вчера актриса заявила в соцсетях, что «хочет прояснить» кое-что после того, как ее ответ на комментарий привел к появлению статьи, в которой она якобы отрицала пластическую хирургию.

Я никогда не отрицала пластическую хирургию. Все, что я сделала, — это просто ответила на конкретный комментарий в социальных сетях. Я никогда бы не стала это отрицать. Я обеими руками за это. Полностью,

— написала звезда.

Все началось после того, как на днях актриса опубликовала селфи с подругой, а личными снимками Мендес подписчиков радует не так уж и часто. Когда один поклонник спросил, почему Ева редко появляется в своем инстаграме, другой предположил, что это может быть связано с тем, что она недавно сделала пластическую операцию.

И я не думаю, что она довольна результатом. Она была красива без этого,



— написал он.

Без внимания этот комментарий Ева не оставила и объяснила, почему нечасто пользуется соцсетями.

Я не знаю, зачем я отвечаю вам, но я это делаю. Я публикую меньше постов, потому что я хочу больше времени проводить со своей семьей. Мои дочки нуждаются во мне, а соцсети отнимают слишком много времени. Что касается того, что я якобы сделала, то я это сделаю, когда захочу. Но нет, причина не в этом. Причина в том, что я не могу разрываться между семьей и социальными сетями. Так что — шок! — я выбираю семью!



— объяснила она.

Что касается секретов молодости и красоты, Ева откровенно говорит, какие процедуры делает. В ноябре она опубликовала селфи с иглами в шее. В подписи к посту она объяснила, что эта процедура называется мононитевой лифтинг, то есть нити вводятся в кожу, чтобы ее подтянуть.