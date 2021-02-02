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Для создания новых медицинских микророботов ученые используют сперматозоиды

Ученые в Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Институте Гельмгольца Эрлангена—Нюрнберга по возобновляемой энергии разработали микророботов, которые смогут двигаться вверх по кровотоку.

Такие беспроводные роботизированные системы должны легко управляться неинвазивным способом и уметь двигаться в направлении, противоположном тому, в котором течет кровь. Именно методы движения ученые и подсмотрели у встречающихся в природе бактерий и сперматозоидов, которые используют граничные условия без проскальзывания для перемещения вверх по потоку вдоль стенки.

Для управления микророботами используется комбинация акустических и магнитных полей. А отсутствие бортового питания делает их отличным вариантом для доставки небольших молекул лекарств к участкам внутри тела.

a Shear flow Spermatozoa Bacteria Wall Bioinspired,наука,медицина,микробиология,роботы
2 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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