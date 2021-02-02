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Диетологи составили топ-3 самых полезных каш для завтрака

Одно из самых распространенных блюд для завтрака — каша. Ее легко готовить, и при правильном употреблении она очень полезна для здоровья, пишет Cursorinfo со ссылкой на медиков.

Эксперты составили топ-3 самых полезных каш. В этот список попала гречка, в которой содержится клетчатка, витамины Е, РР, В1, В2, фолиевые и органические кислоты. Еще в ней много крахмала, способствующего попаданию в организм необходимого количества важных элементов.

Также в топе-3 — рисовая каша. Рис не только гипоаллергенен, но также содержит витамины группы В и PP, тиамин, каротин, железо, цинк, йод и другие важные микроэлементы и аминокислоты: аргинин, гистидин, лизин, лецитин, метионин, триптофан, холин и цистин.

Медики включили в список и овсяную кашу. Она — источник натуральной клетчатки и белков, витаминов С, А, РР, Е, а также комплекса витаминов В, магния, фосфора, фтора, кальция, калия, никеля, нормализует кислотность и чистит организм.

2 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости
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