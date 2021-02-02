Детектив с Дензелом Вашингтоном возглавил американский прокат

Детективный триллер «Мелочи» стал лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда.

Как сообщает Box Office Mojo, картина заработала 4,8 миллиона долларов на домашних экранах в свои премьерные выходные.

«Мелочи» — новая режиссерская работа Джона Ли Хэнкока («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса»). По сюжету заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес — обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бакстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса.

Роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Натали Моралес и Софья Васильева. Старт в украинском прокате — 4 февраля.