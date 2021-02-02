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27-летний боксер умер после нокаута

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан умер после благотворительного боя против соотечественника Вали Хан Тарина. Об этом сообщает The Sun.

27-летний спортсмен скончался в больнице в Карачи. Причиной стали внутренние травмы, полученные в результате жесткого нокаута.

Уточняется, что организация боя не соответствовала необходимым требованиям безопасности. В частности, на ринге не было медицинского работника.

В июле 2020-го сообщалось, что британский боец смешанного стиля (ММА) Жаро Шеперд был убит в 30 лет. Спортсмену нанесли множественные ножевые ранения. Приехавшая на место происшествия скорая не сумела спасти британца.

2 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости
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