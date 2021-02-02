1937 — В школах России появятся советники-воспитатели для политической пропаганды ученикам

В школах России появятся советники-воспитатели для политической пропаганды ученикам — такое требование приняло правительство РФ.

О появлении должности сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 27 января, выступая в Совфеде. По его словам, конкурс на такие должности уже провели в десяти пилотных регионах, с 1 марта их проведут ещё в десяти регионах, среди которых Брянская и Нижегородская области, а с 2022 года конкурсы могут провести во всех субъектах;

Источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, сообщает, что вместе с Минпросвещения проект организует Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Издание напоминает, что РДШ учредили в 2015 году указом Путина, тогда эксперты сравнивали её с советской пионерской организацией;

РДШ возглавляет 33-летняя Ирина Плещева, работавшая прежде в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши»;«Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодёжью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — сказал источник «Коммерсанта», близкий к АП;Он добавил, что тема участия молодёжи в протестах обсуждается «на самых верхах», и внутриполитический блок АП намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме»;

В разговоре с журналистами Плещева подтвердила, что основной задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх. Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ»;

В пресс-службе Минпросвещения журналистам сообщили, что в конкурсе на должность советников по воспитанию могут участвовать действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для них предусмотрена надбавка в 15 тысяч рублей ежемесячно без учёта региональных коэффициентов;Первая программа обучения для советников по воспитанию пройдёт с марта по август 2021 года. Организаторы считают, что через неё пройдут около 2500 человек, добавляет «Коммерсантъ».

https://meduza.io/news/2021/02/02/v-rosiyskih-shkolah-poyavyatsya-sovetniki-po-vospitaniyu-kotorye-budut-govorit-s-detmi-o-mitingah-proekt-kuriruyut-v-kremle