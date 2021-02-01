Звезда «Мира Дикого Запада» рассказала о насилии и унижении от Мэрилина Мэнсона

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет», — объявила Вуд. Она отметила, что ухажер «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению».

Актриса подчеркнула, что больше «не собирается жить в страхе возмездия, клеветы в свой адрес и шантажа». «Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде, чем он разрушит больше жизней», — написала она.