Земфира выпустила первый за семь лет видеоклип

Вчера 54-летняя актриса Рената Литвинова анонсировала новый альбом своей близкой подруги, 44-летней певицы Земфиры, сообщив, что он выйдет совсем скоро.

А сегодня в сети появился новый клип поп-исполнительницы на песню «Злой человек», главную роль в котором исполнила Литвинова.

По сюжету клипа актриса едет за рулем автомобиля в сильную метель и курит. Песня стала саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», премьера которого состоится 6 февраля. Так что не исключено, что новый альбом Земфиры выйдет в самые ближайшие дни.

Свою последнюю пластинку, альбом «Жить в твоей голове», Земфира выпустила больше семи лет назад. Ну а в то время как поклонники с нетерпением ждут выхода ее новой работы, Литвинова уже успела с ней познакомиться и лишь еще больше раздразнила фанатов певицы, назвав новый альбом своей подруги гениальным.

Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости: одна хорошая, другая плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!». Тогда я спросила: «Какая плохая?». Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости: одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!

— поделилась своими впечатлениями Литвинова.