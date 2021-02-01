Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украину 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России, с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 по 23:00 — по 100 МВт-ч каждый час.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Согласно суточным аукционам «НЭК «Укрэнерго», поставки будут осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП».

Скриншот Укрэнерго

2 февраля эта компания будет осуществлять поставки 300 МВт-ч каждый час (с 12:00 до 15.00 и с 20:00 по 21:00).

С 21.00 по 23.00 2 февраля ООО «ОНК-ГРУПП» будет поставлять по 200 МВт-ч каждый час.

ООО «ОНК-Групп» зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Милевский.

«По результатам месячного аукциона, доступ к сечению «Россия-Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО «НЭК», еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО «Стимекс». В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц и ее треть — на период 15-28 февраля», — сообщает «Интерфакс-Украина».

Бенефициарами ООО «Стимекс» (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в «Пакко Холдинг» — ритейлере и операторе магазинов «Вопак» и «Пакко» в Западной Украине.

«В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставку электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставках электроэнергии является ТЦ и ТРЦ», — пишет «Интерфакс-Украина».

При этом, основателем ООО «НЭК» является ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», президентом которого указан бывший глава «Региональной газоснабжающей компании» Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/670565/