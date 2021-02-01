У фильма «Монстро» будет прямой сиквел

Киностудии Bad Robot и Paramount Pictures запускают в производство прямой сиквел фантастического фильма под названием «Монстро». Как утверждает издание The Hollywood Reporter, сценарий подготовит британец Джо Бартон. В отличие от первого фильма, продолжение будет снято в другом стиле, не имеющем отношения к псевдодокументалистике.

Как и в случае с первой серией, продюсером назначен Джей Джей Абрамс. Постановщик Мэтт Ривз не будет задействован. Напомним, что «Монстро» был выпущен в 2008 году. В центре сюжета оказалась группа молодых жителей Нью-Йорка, которые вынуждены перемещаться по городу, подвергшемуся нападению неведомого чудовища.

Картина создавалась в обстановке повышенной секретности и рекламировалась в основном с помощью так называемого «вирусного продвижения». Все эти меры в совокупности обеспечили проекту значительный финансовый успех: при производственном бюджете всего в 25 миллионов долларов, она собрала в прокате более 170 миллионов и дала старт франшизе, объединенной названием «Кловерфилд».

Съемочный график сиквела не уточняется. Неизвестно также, предназначен он для кинотеатров или будет представлен потоковым сервисом студии Paramount.